Социолог: „Пипането” на Изборния кодекс само увеличава недоверието

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Редуването на различни форми на гласуване - с машини, с други машини и с хартия или пък само с хартия, само засилва усещането, че депутатите нещо правят, за да наместят резултата от изборите. Това коментира по Нова нюз социологът от „Тренд” Евелина Славкова. Тя каза, че е скептична, че Изборният кодекс ще бъде променен, защото управляващите рискуват така да увеличат недоверието към себе си.

Славкова коментира, че по-скоро малките партии в парламента искат сериозни промени в начина на гласуване, защото за някои от тях проучванията сочат, че няма да влязат в следващото Народно събрание. Това се вижда и от консултациите при президента.

Социологът коментира също, че не само управляващите, но и опозицията прави грешки. Според Славкова свикания нов протест е доста рисков, защото за никой не много ясно, какъв беше смисъла на всички внасяния и изтегляния на различни варианти на бюджета.

„Искаха оставка - получиха я, искаха изтегляне на бюджета - получиха го. Рисково е да свикаш нов протест, защото много от хората на площада смятат, че са получили, каквото са искали”, каза Славкова.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!