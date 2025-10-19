Социолог: Борисов готви капанче

Кадър Нова Тв

Андрей Райчев обяви каква ще е стратегията на лидера на ГЕРБ занапред.

ГЕРБ и ДПС заемат война в центъра. Бойко Борисов печели време и си е подготвил капанче - ако БСП и "Има такъв народ" не кажат "Да" на коалиция с Делян Пеевски, тогава нови предсрочни парламентарни избори. Това заяви социологът Андрей Райчев пред БНТ за предполагаемото преформатиране на властта.

По думите му главното обвинение към Бойко Борисов е, че е зависим от Делян Пеевски. "Той от своя страна не може да се освободи от Пеевски поради чисто политически причини", коментира Райчев, пише news.bg.

Андрей Райчев отбеляза, че започва бавно преминаване на "сините" (Продължаваме промяната- б.р.) към Румен Радев и на самия Радев към "сините". "Съюзникът на Пеевски на едни нови предсрочни парламентарни избори ще е Бойко Борисов. А кой ще е съюзникът на Борисов на едни нови предсрочни избори? това може да е "Демократична България", за които лидерът на ГЕРБ мечтае", анализира социологът.

Той смята, че Пеевски така си е подредил картите, че всичко е в негова полза. "Смъртта на Пеевски ще е, когато хората се съберат на площада. Площадът няма решение, когато всички се изсипят", добави Райчев.

