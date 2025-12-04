Социолог: Минат ли празниците, ще стане страшно! Никой не може да спре хората на площада

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Ако енергията на протеста продължи и прескочи празниците и в този мащаб в цялата страна, със сигурност това ще е ясен знак към властта и тя много трудно ще може да се задържи на своята позиция. Тези протести вече вързаха ръцете на управляващите. За тях всяко едно д ействие, всяко назначение, което трябва да направят, ще е трудно. Две трети от българите казват, че усещат инфлацията много силно. Само 3% от хората казват, че не усещат повишаването на цените. Това е допълнително трупане на социално напрежение и го казвам, защото идва януари - влиза еврото, минали са празниците. Това е невралгична точка в зимните месеци.

Това коментира пред Нова тв социологът Евелина Славкова.

Талантът на това управление да прави безумни неща, докара хората на протест и той ще става все по-мащабен. Подходът на това мнозинство към бюджета е като на Мадуро във Венецуела - повече пари за полицаи, за силови служби, за държавни чиновници, което обръща икономическата пирамида и води до инфлация и икономическа нестабилност. Хората казаха "не" на това, коментира политологът Димитър Аврамов.

Очевидно търпението у нас е вискоко, но е очевидно също, че кредита на доверие към това мнозинство вече е изчерпано. Затова хората са на улицата. Ако хората в малките градове дори са излезли на площада, за да изразят несъгласие, няма какво да си измисляш и да плашиш, че с етническо напрежение. Ако дори и младите хора са разбрали, че има проблем и ситуацията е лоша, по-добре е да се вслушаш в народа си, посочи той.

Няма значение, че Борисов благодари за "златната" работа на протеста. Къде е златната работа на финансовия министър, на управлението, на самия Борисов, на Пеевски, на бюджетната комисия? Сега хората пита кой ще поеме политическата отговорност. То няма нужда да се посочва кой трябва да го направи, ясно е - премиера, финансовия министър, лидерите на партиите в управляващата коалиция, коментира той.

Управляващите ядосаха хоора на битово ниво, те затова са на улиците и са гневни. За да накараш хора, които до вчера не са се интересували от политика да излязат на протест, значи много си ги ядосал, трябва да си произвел някаква много мащабна глупост. И по-лошо - не си личи лидерите на управляващата коалиция да са разбрали какво им се е случило, коментира той.

Няма механизми, с които енергията на протеста да се спре. Видяхме снощи, че дори при изтеглен бюджет, хората пак протестират, че в малките градове това се случва спонтанно, без особена организация. Минат ли празниците, ще има още повече хора, коментира социологът.

