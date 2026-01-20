Социолог: Партията на Радев може да се казва „Нашата България“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Посланията в обръщението на Румен Радев, вече почти бившият президент, бяха в линиите на очакваното. Както за корупция и радикални настроени, имаше и така определения модел на развитие на България и какъв трябва да бъде новият обществен договор. Но аз не бих казала, че това също е някаква новост при него. Нека да си спомним, че през 2021-ва година той заговори, че има собствен проект за Конституция. Кое е в обществения договор в легалния смисъл на една страна, това е Конституцията. Така че бих казала, че това са темели и модерни репери, които той през годините е поставил, особено, когато започна да бъде един активен ирач на политическия терен.

Това заяви Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“.

Новото, което ми направи впечатление, това е прошката, която поиска. Нещо, което не е много типично за него, но по всяка вероятност трябваше да го противопостави на управляващите, за които през последния месец и половина много се говори за арогантност и самозабравяне. Той по този начин позиционира себе си по-близко до нещо, което винаги е държал да подчертава, до народа. Нека да кажем фразата, която толкова често използва: „Нашата България“, с гаданието дали това ще бъде новия проект или не. Но не виждам нещо, което да е принципно ново като заявка. По-скоро обединение на досега вече използвани и подчертавани рапери, добави в „Още от деня“ социологът.

