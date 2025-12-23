Социолог: Президентът ще получи подкрепа от три партии за политически проект

Редактор: Недко Петров

Една част от българите припознават Румен Радев за алтернатива на политическото статукво. Ако трябва да правим количествени оценки на този етап, би било спекулативно, защото наистина много зависи от това той дали в крайна сметка действително ще слезе на партийния терен. Както се казва, дали ще го направи лично или за пореден път чрез други политически формации. Това ще му донесе и различна по тежест подкрепа.

Нагласите на избирателите и отношението им към позициите, които Румен Радев застъпва, позицията, която президентът отстоява по геополитически въпроси, по отношение на еврото и по вътрешно политически въпроси, до голяма степен се споделя от симпатизаните на партиите, които са позиционирани в така наречената националистическа ниша. Симпатизанти като тези на „Възраждане“, на МЕЧ, на „Величие“. Тоест, най-съществена подкрепа за евентуална партия около президента, би дошла от този кръг избиратели, което ще направи конкуренцията в тази ниша доста по-спорвана, добави по бТВ Петрова.

