Социолог: Радев и партията му влязоха подготвени в управлението

Кадър Нова Нюз

На управляващите бе гласувано едно голямо доверие и явно предстои един пълен 4-годишен мандат. За мен "Прогресивна България" (ПБ) влезе подготвена в тази ситуация. Най-важно е какво ще направят в първите два месеца.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът от "Сова Харис" Васил Тончев, който коментира първите стъпки на кабинета на Румен Радев.

"За мен от ПБ разбират проблемите, но какви мерки ще вземат и ще проработят ли те - това вече не мога да кажа. Ясно е, че ще трябва да се взимат непопулярни мерки. Днес Радев даде пример точно за това с премахването на всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности, както и тези в държавните дружества и бордове. Това е стъпка в правилната посока макар и да няма да донесе някакви огромни постъпления в бюджета. Това не е популистки ход", категоричен бе той, пише novini.bg.

"Румен Радев избра Германия за своето първо посещение, защото Берлин е най-големият ни икономически партньор и ние трябва да сме в синхрон. Това не е от днес или от вчера. Германия е и най-голямата икономика в ЕС, която решава и определя политиките на съюза. Радев ще е интересен за партийните семейства в Европа. Не мога да кажа към кое семейство ще се насочи, но като че ли ПБ седи малко далеч от ПЕС. Не очаквам Радев да бъде поканен в ЕНП, защото Борисов все още има силни връзки там. Радев винаги е казвал, че е проевропейски насочен, но конфликтът в Украйна трябва да се реши с мирни средства", коментира социологът външната политика на премиера.

"Кандидатурите за президентските избори вече се очертават. Прави ми впечатление разпокъсването на опозицията. Мисля, че едната кандидатура е ясна - Илияна Йотова. При нея вариантите са два. Или да се яви като независим кандидат подкрепен от БСП, ПБ и другите леви партии, или да стане партиен кандидат на ПБ. Опозицията може да спечели единствено ако успее да издигне единна кандидатура, но към момента не виждам как може да стане това", завърши Васил Тончев.

