Социолог: След ареста на Благомир Коцев се счупи машината на властта

"Това управление тръгна никак не зле - с 27% доверие в кабинета, обществото даде шанс, но с очакването и с публичната дискусия дали ще бъде допуснат Делян Пеевски в изпълнителната власт, а се получи много повече от това. ... След ареста на Благомир Коцев измерихме първите по-сериозни изменения в нагласите на българските граждани, видя се повишаване на склонността към политическа радикализация в страната. През тези 6-7 месеца се случи това счупване на машината на властта, което днес окончателно щракна".

Това каза в ефира на БНР социологът Добромир Живков от "Маркет линкс".

"Хората затова излизат на площадите и протестират с искане за свобода, защото пътят на това управление през последните месеци беше белязан именно от ограничаване на свободата. ... Дори със свръховластяването на някои органи, които могат също да атакуват бизнеса, когато той не изпълнява определени искания на властта. Това аз го определям като един път към несвободата. Не случайно имаме тази протестна вълна, на която хората както през 1989-1990 г. по площадите се чуваше: "Свобода!". Ние отново се борим за същото".

Обществото получи много повече от това, срещу което протестира през 2020, смята той:

"Получи не просто модела "ГЕРБ", а получи модела "ГЕРБ+ДПС-Ново начало".

Според социолога до предсрочните избори, които той прогнозира, че вероятно ще бъдат през пролетта, може да се появят нови политически проекти.

