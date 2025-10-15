Социолог: За да няма избори, ще хвръкнат няколко министерски глави

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Заседанията на правителството и на парламента днес бяха провалени. Нова политическа криза тресе страната след монолога на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В този случай можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата предвид факта, че мандатоносителя говори за излизането на ГЕРБ от управлението. Трудно е един ден след това без да имаме изказване от другите партии, но аз лично виждам най-общо три опции.

Това коментира пред бТВ социологът Димитър Ганев.

Най-малко вероятно е да се отиде на нови избори веднага. Избори са малко вероятно, защото не мисля, че някой от играчите, а най-малко ГЕРБ, има интерес от нови избори сега, защото има риска на полето да дойде нов играч. Има достатъчно заявки от Румен Радев, който може най-малкото да размести електоралната картина, коментира той.

Вторият вариант е трансформация в управляващата конфигурация - да се сменят лица в управлението ,да се върви към ново споразумение, промяна в ресори. Изказванията на Борисов говорят, че има проблем в конфигурацията, че ГЕРБ осъзнават и страдат от това нещо и ще търсят нещо по-сериозно, коментира социологът.

Една много серозна трансформация в конфигурацията е много трудна, защото самото мнозинство е много сложно - то е съставено от четири субекта. Вече минало е и време. Вече не се носиш на вълната на изборната победа. Това създава риск. Това го гледахме при сглобката, коментира той.

И посочи, че третата опция е най-вероятна. А тя е този тип правителствена криза да бъде решена с няколко кадрови промени - да се сменят тези, към които Борисов има критики.

Според мен това дълго изявление на Борисов няма да приключи така лесно. Смятам, че ще има промени в кадровия състав на Министерски съвет. Със сигурност влизаме в трудна ситуация, посочи Ганев.

Втората опция също стои на масата, а тя означава ново коалиционно споразумение, защото Ново начало влиза във властта. Това е трудно,, предизвикатнелство е, затова казвам, че третата опция е най-вероятна, коментира той.

