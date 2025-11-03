Социолог: Забравихме как да се справяме със стреса

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Общо влошаване на емоционалното здраве и масово повишаване на тревожността, гнева и страха е установило глобално изследване. Според социолога Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп Интернейшънъл Болкан” изглежда хората са забрлавили как да се справят със стреса, защото само преди десетилетие резултатите са били други.

„Качеството на живот в света като цяло се подобрява, но тревожността, страха и гнева също, което показва, че щастието наистина не е в парите. В много по-богати общества хората не се чувстват щастливи, ние сме някъде по средата” , коментира социологът в „Пресечна точка" по Нова телевизия.

Според Петков най-лошата тенденция е засилването на гнева сред младите хора. Това ги кара да се справят със стреса, като се включват в групи, включително и такива с противообществени действия.

Социологът каза също, че глобалното изследване отправя препоръка към световните лидери да работят за мир, защото войните и конфликтите са основна причина за повишения стрес.

„Стресът няма да изчезне, затова от най-ранна възраст трябва да учим децата да се справят с него”, каза също Петков.

