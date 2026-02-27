Социолог: Западът и вътрешните сили работят за тотална смяна на властта в България

Редактор: Недко Петров

Радев, Йотова и ПП-ДБ, съзнавайки, че не си пречат особено много и че адресират различни електронни сектори, гласно или негласно са в синхрон. Естествено, те се разграничават едни от други и е важно за тях да го правят. Това е добре за ПП-ДБ, да бъде оттласната от Радев, а в същото време добре и за самия Радев, и самата Йотова. Тя назначи Гюров, толерирайки по някакъв начин това правителство и от това получава възможност за прилив на гласове от ПП-ДБ на втория тур на президентските избори. А знаете, че ПП-ДБ в общи линии има силата да наклонява везните в една или друга посока на този втори тур, доколкото може, защото дойде тяхното време. Това правителство е много видимо доминирано от този тип стилистика.

Това заяви Първан Симеонов от „Мяра“.

Разбира се, за ПП-ДБ далеч не е само това. Те получават и някакъв шанс малко да превъзмогнат удара, който им беше нанесен през наратива Петрохан. От друга страна западните партньори също са доволни, защото виждате, че военният министър, енергийният министър, вътрешният министър и ключовете министри са толкова сини, толкова прозападни, че няма накъде повече. Да не го наричам политическа сделка, но е политическа синхронизация, в която и западът, и вътрешните сили очевидно работят за тотална смяна на властта в България и тотален демонтаж на модела Пеевски, допълни по бТВ социологът.

