Социолог разкри следващия ход на Борисов

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Вярва ли си Борисов, че, ако е премиер, нещата ще звучат по друг начин. Това попита Цветанка Ризова своя гост Боряна Димитрова.

Борисов с политическия си етап и биографията, сигурно би искал неговия биографичен път да продължи в друго амплоа. Защото той взема едни решения, а те се изпълняват от други, и славата отива при други, защото все пак това е офицалната политическа власт на България, отговори Димитрова.

Дали той вярва, ако изключим психологията и оставим политическата йерархия, би било трудно някой отвън, като Пеевски или друг, да нарежда какво да се прави, как да се прави и да се обажда на минстри, ако правителството има лидер на една политическа сила, добави тя.

Господин Борисов е казвал как ще се формира правителство, дори експертно - идват при нас да питат дали ще подкрепим едно или друго решение. Тезата е ясна. Центърът на властта е в политическите лидери, и те определят съответните политики. Той държи тази йерархия да бъде спазвана, допълни тя.

Струва ми, бе заявено от господин Борисов, заявката да бъде включено „ДПС – Ново начало“ в управлението официално, за да може да бъде търсена отговорност за конкретни министри, конкретни действия и конкретни политики. Защото оставайки встрани, ако искат, критикуват и, ако искат, се дистанцират, и имат една по-голяма гъвкавост, която в годините е била по много по-присъща на ГЕРБ и Бойко Борисов, заяви още по бТВ социологът.

