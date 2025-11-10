Социолог за 10 ноември: Изберем ли сигурността, рискуваме да загубим свободата си

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

10 ноември е крайъгълен камък не само защото беше свален Тодор Живков. Не бива да се гледа с носталгия по това минало, защото иначе рискуваме да не си научим уроците. Вечната дилема между свобода и сигурност, ако бъде решена в полза на сигурността, то в един момент поставя под риск свободата и може накрая да се окаже, че нямаш нито свобода, нито сигурност.

Това коментира пред Нова нюз социологът Елена Дариева.

Тази дата ние я свързвахме с огромна житейска и лична промяна. Родените през 70-те години бяха млади и преминаха по-лесно през промените, но родените по-рано, нашите родители не успяха през годините да не развият своя потенциал, не бяха радостни, не бяха щастливи, те бяха екзалтирани и смятаха, че се случва нещо епохално, което ще води поколенията напред. От днешна гледна точка обаче установяваме, че това е било част от нашия живот, но в никакъв случай не е и не трябва да е част от живота на младите. Така е по-добре. Не трябва да се забравя миналото, но трябва да сме съсредоточени в бъдещето, коментира проф. Росен Стоянов.

Днешните млади смятат, че в личен план те ще се справят по-добре, отколкото обществото или държавата, сочи наше проучване.

Оказва се обаче, че младите имат големи пропуски по отношение на тоталитаризма, те почти нищо не знаят. Така че трябва да има адекватно и достоверно знание за това, което се е случило, знание, освободено от идеологията. Трябва да се знае историята, за да не случат грешките отново, посочи Дариева.

Трялбва да принуждаваме младите да се развиват постоянно и да разсъждават, да формират критично мислене. Защото ако те са критични към себе си и имат определени изисквания от себе си, ще могат да предявят искания и към големите групи, към политиците, посочи професорът.

