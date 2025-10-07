Социолог за последните разрушения и жертвите: Корупцията убива

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

След събитията през последните дни, свързани с наводненията, можем да кажем, че максимата "корупцията убива" е актуална. В медстната власт има стари затлачени проблеми, които с времето само с е увеличават и регулациите на централно ниво не се справят, а местните неблагополучия избуават в още по-голяма степен.

Това коментира пред Нова нюз социологът Елена Дариева.

Преди няколко години община обзор искаше да се отдели от община Несебър. Хората дори гласуваха за това на референдум, но президента не подписа указ за това и не довърши това законово съвсем нормално желание и стремеж на местните хора. Да не би да се окаже, че ако има нови карти на тези общини там, местния бизнес ще си загуби влиянието, коментира политическият анализатор Георги Харизанов.

Един от проблемите на хаоса у нас в последните 3 - 4 години е, че политиката се напълни със случайни хора, които изобщо не знаят защо са там. Окей, много са атрактивни в тик-ток, страшни смешки разказват в интернет и някои хора ги харесаха и гласуваха за тях, но какво последва. Така че ще е добре нормалните политици да бъдат притиснати от обществото да си свършат работата и те да заят как, посочи той.

При българската политическа динамика всичко ново много бързо сатва старо, защото динамиката е прекалено голяма, коментира Дариева.

