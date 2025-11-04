Социологът Добромир Живков: Ротацията е буря в чаша вода"

Ротацията на председателя на парламента и забавянето на бюджетната рамка се превърнаха в пореден епизод от сложната динамика в управляващата коалиция.

"Толкова много БСП има в този бюджет, че в един момент опасността да се люшнем в истинско ляво започва да прозира през него. Драмата на Борисов не беше това, което той нарече преформатиране. Неговата драма е това, което три дни по-късно каза: "Сладурчетата даваха и аз ще давам". Това вече може да бъде началото на края", коментира PR експертът Диана Дамянова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя изрази тревога от факта, че държавната администрация продължава да живее в "привилегирован режим", докато частният сектор носи основната тежест на икономиката.

Социологът Добромир Живков вижда случилото се около ротацията като "буря в чаша вода" – демонстрация, нужна за оправдаване на емоционалния изблик на Борисов, но без реални последици за стабилността на коалицията.

"Виждаме, че стабилността съществува – избори няма да има. Всичко се фокусира върху осигуряването на ресурси за затваряне на бюджета и планирането на следващия. Вътре в коалицията няма голяма динамика", каза Живков пред Bulgaria ON AIR.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!