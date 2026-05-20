Социологът Кънчо Стойчев: Никъде не виждам опит за ограничаване на права на правото на опозицията да говори

кадър, архив: Бтв

Сигурно имат основания вълненията на опозицията относно новите парламентарни правила. Така, както има основания и предложението да се променят тези правила. Все пак трябва да кажем, че нищо не е променено към момента. Това са предложения за обсъждане.

Моят прочит на тези предложения са, че наистина е опит да се прекратят циркаджийските номера в последните парламенти. Знаем, че парламентът достигна най-нинските нива на обществена симпатия и одобрение и така се каже, беше унищожен едва ли не като институция.

Така че има основание да се мисли как да се рационализира работата и да се избягват загубата на време в безплодни процедури. Все пак аз никъде не виждам опит за ограничаване на права на правото на опозицията да говори, което не бива да се случва.

Това каза социологът Кънчо Стойчев, основател на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) и член на Управителния й съвет в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС по отношение предложението на "Прогресивна България" за промени в правилника на Народното събрание и реакцията на опозицията.

И допълни: "Но също така бих искал да кажа, че едва ли е най-удачно в момента да се правят тези промени. Да, ще се съкрати от три минути на две минути, но все пак за демокрацията в страната е по-важно да не се пипат права на малцинството. Демокрацията е именно система, при която някой печели, но този, който печели, поема ангажимента да спазва правата на малцинството. Така че и двете страни имат своите аргументи и се надявам в един диалог да се изчистват спорните моменти. Но във всички случаи, правата на опозицията трябва да бъдат зачитани".

За това как да се направи по-ефективна работата в парламента, той казва: "Тя вече стана по-ефективна, някак поради интензивността и наситеността на работата ние забравяме, че парламентът работи десетина, малко повече от десетина дни. Забравяме, че всъщност поставихме един прекрасен рекорд в новата българска история.

По-малко от три седмици след изборите имаме работещо правителство, което още в деня на своето избиране проведе заседание. И започна с летящ старт, с това, което беше обещано, сериозни промени в много сфери, тъй като кривите не са една и две в страната. Така че за мен тонът вече е променен. Това, което виждаме в парламента е далеч по-смислено и аз се надявам, че това е само едно начало и че действително парламентът ще стане място за аргументирани спорове и дебати и място, където законодателството ще се подобрява".

Редактор "Екип на Петел",

