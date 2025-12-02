Социолози: Румен Радев загрява на стартовата линия, а Борисов стиска палци на протеста

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Протестът се измени от миналата седмица. Снощи той стана по-познат и доминиран от градската общност. Той обаче беше и географски разширен з аразлика от протестите през 2020 година. Снощи видях протест, на какъвто от години не сме ставали свидетели. Сега въпросът е дали протестите ще запазят своята интензивност, за да могат реално да доказват натиск върху властта.

Това коментира пред Нова тв социологът Димитър Ганев.

Протестът срещу бюджета се превърна в протест срещу властта. Ако миналата седмица хората поставяха въпроса - бюджет или оставка, то снощи те поставиха въпроса - оставка или избори. Борисов все още може да се спаси, тъй като хората повече искат да премахнат Пеевски. Мисля си, че донякъде Борисов също стиска палци на този протест, за да го избави от Пеевски. Важното е, че за 12 месеца това управление успя да обедини източната и западната опозиция. ГЕРБ успяха да съберат Румен Радев, Възраждане и ПП-ДБ. Това е момента, в който Борисов би трябвало да даде крачка назад и да не продължава да дразни, коментира Първан Симеонов.

Тази власт си мисли, че е върната, а това не е вярно. Просто ИТН и ПП-ДБ не успяха да се справят добре, когато получиха шанса си и тези в момента останаха от няма и къде. И ако те прекалвяват, хората ще ги свалят, посочи той.

Дори да не се подаде оставка сега, всяко едно действие на управляващите, всяко назначение, всяка стъпка ще предизвикват свръхреакция, която е непропорционална на това, което са направили. Това е огромния проблем. Предполагам, че управляващите ще се опитат да удържат ситуацията, не очаквам още днес някакви резки действия, въпреки нищо не бива да се изключва. Според мен ще опитат да докарат ситуацията до към средата на декември, защото тогава ще настъпи отпуска за протестите, но ако това се възобнови през януари, това ще е сложно за удържане, коментира Ганев.

Искам да подчертая нещо важно. Оставка на правителството не означава автоматично предсрочни избори, а преформатиране на управлението, начало на конституционна процедура, в която президентът връчва проучвателен мандат на първата политическа сила в лицето на ГЕРБ. От днешна гледна точка е много трудно да се намери алтернативно мнозинство в това Народно събрание, само че Мирчев, Денков и лидерите на ПП-ДБ си дават сметка, че макар в момента протестните ветрове да духат в техните платна, ако се отиде на избори, а там загрява нов играч - президента Радев. Забележете, че той е единственият, който призова към предсрочни избори,, обясни той.

