Спад на имотните сделки в големите градове: Пазарът се обръща в полза на купувачите

Спад на сделките с имоти има в големите градове на страната през първото тримесечие на годината. Предлагането на жилища изпревари търсенето и това се случва след рекордно дългия, около 12-годишен „пазар на продавача“, показват анализите на агенции за имоти.

В четирите големи града – София, Варна, Пловдив и Бургас, има намаляване на броя сделки. Най-малък е спадът в столицата – 10 на сто, а най-голям – в Пловдив – 18%.

Във Варна спадът е с 16 на сто, а в Бургас – с 12%, показват данните на „Адрес“, Недвижими имоти.

Средните цени на квадратен метър за двустаен апартамент остават най-високи в столицата – 2590 евро за кв.м. Във Варна цената за същата площ е 2120 евро.

В Пловдив сумата пада до 1760 евро за квадрат, а в Бургас е най-евтино със средна цена от 1550 евро.

Любомир Кръстев търси имот в широкия център на София. Предпочита тухлено жилище с две или три стаи.

„Между 220 и 230. Зависи, ако наистина нещо много ми хареса, съм склонен да намеря варианти и за малко повече. То си е пазарлък – имотите, както и друго – дали коли, или нещо друго, винаги си подлежат на коментар. Надявам се, разбира се“, казва Любомир Кръстев.

Посредниците за недвижими имоти отчитат, че тази година сделките се сключват по-бавно и един апартамент се продава за 4-5 месеца. Повечето купувачи търсят жилище за собствени нужди. Сделките с инвестиционна цел са намалели.

Продавачите са склонни на отстъпки в цената, но не драстични.

„Отстъпките вървят от 2% до максимум 10%, но за 10 говорим наистина за много надценени имоти“, коментират посредниците.

Финансовите анализатори пресмятат, че за заем от 200 000 евро, който ще се изплаща 20 години, при средната за пазара лихва, месечната вноска е 1055 евро.

„В средносрочен план не очаквам съществени промени в политиките на банките по отношение на формиране на лихвите, нито пазарни условия и пазарна ситуация, която да наложи тяхната корекция“, посочва финансов анализатор.

Експертите не очакват значителни промени и в цените през годината на фона на баланс между търсене и предлагане.

„Ще продължи този плавен, лек ръст в едноцифрено число, а какво ще се случи следващата година – винаги ще има имоти, които могат да се купят на добра цена. Ще има имоти в непредпочитани райони и те със сигурност ще се наложи да коригират цената“, казва Гергана.

За центъра и скъпите квартали, където търсенето е по-голямо, очакванията са цените да продължат да растат, пише btvnovinite.bg.

