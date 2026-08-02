Спад на сделките с имоти във Варна: Средната цена остава около 2000 евро за кв. м.

Булфото

С близо 20% са намалели сделките с имоти във Варна. Осем месеца след влизането на страната ни в еврозоната пазарът показва признаци на охлаждане – купувачите са по-предпазливи, но цените остават високи.

Само допреди година апартаментите във Варна често се продаваха още след първия оглед, а купувачите се надпреварваха за добрите оферти. Днес сделките са намалели с близо една пета спрямо същия период на миналата година, предаде БНТ.

„Спадовете са между 10% и 20% в различните градове. За Варна през първата половина на годината спадът е 19% на обема от вписани актове в района.“, каза Добромир Ганев, председател на Националното сдружение „Недвижими имоти“.

Според брокерите и конфликтът в Близкия изток се отразява върху пазара на имоти.

„Усещането на хората за несигурност. Това, вероятно, накара и част от хората в България, може би в по-ниските групи, с по-ниски доходи, да отложат покупки.“, коментира Ганев.

Средната цена на жилищата във Варна обаче продължава да расте и вече надхвърля 2000 евро на квадратен метър, въпреки намаленото търсене.

„Пазарът се определя от съотношението между търсенето и предлагането. Ако търсенето е намаляло с 10–15%, но и предлагането не е достатъчно, цените продължават да скачат. Ако предлагането е по-малко от търсенето, цените се покачват.“, посочи още председателят на Националното сдружение „Недвижими имоти“.

Пазарът все още се адаптира след влизането на България в еврозоната, казват брокерите. Според тях един или два по-слаби периода не са достатъчни, за да накарат продавачите да променят очакванията си.

„Трябва да се натрупат поне шест тримесечия спад в броя на сделките. Тогава вече можем да говорим за осъзнаване от страна на продавачите, че вече няма по трима купувачи на вратата, както беше миналата година и всеки да дава цената на продавача, а и може би малко над нея.“, заяви Владимир Манов, брокер.

Очакванията на бранша са цените да продължат да растат, но с по-бавни темпове.

„Предполагам, че ще стигнем до около 5% среден ръст за страната.“, каза Добромир Ганев.

Наблюдава се и друга тенденция – все повече хора насочват спестяванията си към алтернативни инвестиции, а не към имоти. Така на пазара остават предимно купувачите, които търсят жилище, за да решат свой жилищен проблем.

Редактор "Екип на Петел",

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