Спада нивото на водата в язовир "Липник"

Снимка: Община Русе

Продължаващо понижаване на влагата в дигата и устойчив спад на водното ниво в язовира отчитат данните от последните наблюдения на пиезометрите на язовира в Лесопарк „Липник“. В резултат на тези показатели за денонощие ще бъде прекратено регулираното изпускане с хидропомпения агрегат на Пожарната служба, като то ще продължи единствено чрез основния изпускателен механизъм. Това стана ясно на днешното заседание на извънредния щаб, сформиран от кмета на община Русе Пенчо Милков.

„Щабът отложи вземането на решение за окончателна отмяна на готовността за евакуация до изготвянето на становище от Геологическия институт на база дълбочинни проби“, посочи кметът. Данните от сондажите ще послужат на експертен екип, който ще изготви проект за аварийния ремонт на съоръжението. Милков подчерта, че въпреки положителните резултати от последните измервания, гражданите трябва да запазят готовност за евакуация до отмяната на извънредните мерки.

През последните дни доброволци от общинското формирование са посетили домакинствата в рисковите райони, като са предоставили брошури с указания за поведение при готовност за евакуация, съобщават от Община Русе. Междувременно са изпълнени всички предложени от експертите мерки за предотвратяване на навлизането на дъждовна вода в пукнатините на пътната настилка по дигата. Предстои и почистване на свлечени земни маси в основата на стената, за да се осигури нормалното оттичане на водата.

Община Русе продължава да следи обстановката в района и ще информира своевременно жителите за нейното развитие и предприетите действия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!