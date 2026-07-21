Спагети в ресторант в Монте Карло излизат 18 евро, в София – 25

Снимка Пиксабей

Луксът в Монако вече не изглежда толкова недостижим, след като цените в някои заведения там се оказаха по-ниски от тези в София и Созопол. Звучи невероятно, но е факт. Проверка на агенция „Фокус“ установи драстични разлики в цените между в Монте Карло и българската действителност, в случая София и Созопол.

Оказва се, че за кафе и обяд излиза по-изгодно да седнеш с гледка към яхтите в Монако, отколкото в центъра на София или на брега в Созопол.

Едно капучино с гледка към яхтите е 3 евро. Прехвърляме се на „Витошка“, където положението не е по-различно – масово капучиното по главната улица на столицата се предлага между 3 и 3,50 евро.

Спагети със 100% телешко месо на Лазурния бряг струват 18 евро, а в някои от заведенията на жълтите павета – 24,90 евро. Правим важно уточнение, че порциите в Монте Карло бяха наистина доста големи – не само се наяждаш напълно, но винаги остава храна, докато в България често сме свидетели на малки порции, поднесени в големи чинии и с добра визия, които невинаги засищат.

Пиците в Монако варират между 11 и 17 евро, а в София – между 10 и 16 евро, но това едно евро разлика е напълно оправдано. И това са само малка част от примерите – ако се разровим из столичните заведения, със сигурност ще намерим много по-фрапантни цени.

Разликата в обслужването също се забелязва – на Лазурния бряг постоянно край теб минава персонал, който се грижи чашата ти винаги да е пълна и всичко да бъде отсервирано веднага – нещо, с което в България не можем да се похвалим.

Разбира се, в менюто има и по-скъпи предложения, които надвишават цените в София, но се получава така, че обяд в Монако може да излезе по-евтино, отколкото в столицата.

Масово хората тази година се оплакват, че цените по българското Черноморие са станали непоносими, което не е далеч от истината. Докато салатите в Монако варират между 18 и 24 евро, в България на морето в някои заведения започват от 22 евро нагоре. Бургери, пици и паста на Френската ривиера варират между 10 и 20 евро, а у нас се наблюдават по-високи цени на тези продукти.

Прясната риба и тартарите в Монако варират между 20 и 30 евро – става въпрос за тартари от прясно телешко месо и други видове месо, както и съвсем прясна риба, която приготвят на място, а на нашето море – обикновена паста с четири вида продукти струва над 20 евро.

Разликата е огромна. А фрапета за 7 евро в Монако не можеш да видиш, само при нас съществува това безумие. Коктейлите на плажа на Лазурния бряг варираха между 10 и 15 евро, а при нас можеш да откриеш и за над 17 евро. Храната на плажа беше с една идея по-скъпа, но нищо фрапиращо на фона на цените на нашето Черноморие.

По магазините разликата е просто космическа – една бутилка вино в магазините на Френската ривиера е между 2 и 5 евро, а у нас започва от 7 евро. Цената на хранителните продукти (колбаси, масло, сирене, мляко, хляб и т.н.) започва от центове и стига до около 10 евро, а у нас се молиш с 10 евро да си купиш повече от две неща, констатира проверката на „Фокус“.

Редактор "Екип на Петел",

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