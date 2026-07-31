Спарак представя новия треньор в 17 часа

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

ФК Спартак Варна уведомява представителите на медиите, че днес (31 юли) от 17:00 ч. в залата за пресконференции на стадион „Спартак“ ще се проведе официална пресконференция по повод представянето на новия старши треньор на представителния отбор. На събитието ще бъдат представени новият наставник, както и неговият треньорски щаб.

Това написаха от Спартак Варна на страницата си във Фейсбук.

Поради засиления обществен интерес към събитието каним всички представители на медиите да присъстват.

Очакваме Ви!, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

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