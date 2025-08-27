Спарта Прага ще играе в основната схема на Лигата на Конференциите

Кадър Youtube

Спарта Прага се класира за основната фаза в Лигата на Конференциите, въпреки че загуби с 0:1 като гост на Рига ФК.

Чехите имаха преднина от 2:0 след първата среща, предава БТА.

Лукаш Хараслин и Матей Ринеш имаха отлични шансове да дадат аванс на Спарта Прага през първото полувреме.

Най-добрата възможност за Рига до почивката се откри пред Режиналдо Рамиреш в 37-ата минута, но защитник на гостите се намеси решително.

Домакините от Латвия стигнаха до аванс в 68-ата минута чрез Яго Сикейра, но до края на срещата нов гол не падна.

