Спартак: ФИФА вдигна забраната

Стопкадър Фейсбук, Спартак Варна

Официално Спартак Варна е с вдигната забрана от ФИФА за картотекиране на нови играчи, след изплащане на задълженията към Кристиан Илич. Това съобщиха от клуба на страницата си във Фейсбук.

Това е изключително важно, защото ни позволява да продължим да работим по селекцията през този трансферен прозорец. Само допреди няколко месеца всичко това изглеждаше невъзможно и съдбата на клуба беше неясна, но благодарение на постоянна работа, вяра и общите ни усилия, както и на кампанията за набиране на средства, вървим напред и сме още по-мотивирани! Заедно можем!, заявиха от Спартак.

Разбра се още, че днес предиобед "соколите" проведоха бегова тренировка на СК “Локомотив”. Второто занимание за деня е във Фитнес 100 Тона. Утре футболистите ще тренирате двуразово, а в неделя им предстои почивка.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!