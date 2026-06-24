Спартак: Новината за загубата на две деца от школата на Славия ни изпълва с огромна тъга

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От Спартак Варна изказаха съболезнования на Славия за загиналите им двама футболисти.

Ето съобщението на страницата на "соколите" във Фейсбук:

ФК Спартак Варна изказва своите най-дълбоки съболезнования към семействата и близките на загиналите, както и към всички в академията на ПФК Славия, след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“.

Новината за загубата на две деца от школата на Славия ни изпълва с огромна тъга. В такива моменти думите са недостатъчни, а болката остава споделена от цялата футболна общност.

Изразяваме своята съпричастност към семействата, съотборниците, треньорите, приятелите и всички в ПФК Славия.

Отправяме искрени пожелания за бързо и успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които също са пострадали при инцидента.

Поклон пред паметта на загиналите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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