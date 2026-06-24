Спартак: Време е отново да се съберем на нашия стадион

Снимка Фейсбук, Спартак

Първата проверка на Спартак в събота ще е 18.30 часа на стадион "Спартак".

Ето какво написаха "соколите" на страницата си във Фейсбук:

Време е отново да се съберем на стадион „Спартак“!

ФК Спартак Варна приема Дунав Русе в първата си контролна среща от лятната подготовка.

27.06.2026 г.

18:30 ч.

Стадион „Спартак“ - гр. Варна

Очакваме ви на стадиона, за да подкрепим отбора в първия двубой от подготовителния период за новия сезон!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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