Спартак 1918 Варна привлече Закария Тиндано
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Спартак 1918 Варна привлече Закария Тиндано, съобщават от клуба.
Защитникът пристига във Варна под наем от елитния турски Гьозтепе. Футболистът от Кот д`Ивоар е собственост на един от водещите клубове в турската Суперлига, а у нас вече бе част от състава на Ботев Пловдив.
Закария Тиндано е младежки национал на Кот д’Ивоар, предаде БТА.
Oфициално договорът му влиза в сила от 1 юли.
"Пожелаваме на Закария здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак, Закария!", написаха от варненския клуб.
По-рано днес Спратак 1918 Варна привлече юношата на Левски Кристиян Йовов.
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