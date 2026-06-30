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Спартак 1918 Варна привлече Закария Тиндано, съобщават от клуба.

Защитникът пристига във Варна под наем от елитния турски Гьозтепе. Футболистът от Кот д`Ивоар е собственост на един от водещите клубове в турската Суперлига, а у нас вече бе част от състава на Ботев Пловдив.

Закария Тиндано е младежки национал на Кот д’Ивоар, предаде БТА.

Oфициално договорът му влиза в сила от 1 юли.

"Пожелаваме на Закария здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак, Закария!", написаха от варненския клуб.

По-рано днес Спратак 1918 Варна привлече юношата на Левски Кристиян Йовов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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