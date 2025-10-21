Спартак Варна е спасен!

Редактор: Недко Петров

Снимка Булфото

Варненският Спартак Варна запазва професионалния си лиценз, стана ясно днес.

Усилията на новото ръководство, начело с Алекс Илиев дадоха резултат, след като благодарение на подкрепата и настояването на Бойко Борисов министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасявяне на дълга на клуба към НАП в размер на 555 000 лева.

Тази сума бе отпусната безвъзмездно като помощ на клуба от варненския ОбС, но се изчакваше одобрението на Петкова, за да се извърши превода към НАП.

След като всичко приключи благополучно, утре Спартак ще представи документ пред Лицензиозната комисия, че няма просрочени задължения, и ще запази лиценза си.

Припомняме, че именно новите шефове на „соколите“, които започнаха да управляват след Общото събрание на 6 юли, имаха основната заслуга местният парламент да отпусне въпросните 550 000 лева на клуба.

Бойко Борисов пък прави втори жест на Спартак, след като преди годинии като министър-председател отпусна почти 5 милиона от държавния бюджет, за да възстанови собствеността на стадионите на клуба, и да ги направи годни за тренировки и футболни мачове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!