Спартак Варна отложи беседата с феновете си

Ръководството на Спартак Варна обяви във Фейсбук страницата си, че променя датата на беседата си с феновете заради ангажимент с БФС.

"Скъпи соколи,



Поради неотложен ангажимент на ръководството в Българския футболен съюз на 9 януари се налага промяна в датата на беседата между ръководството, членовете на щаба и феновете.



Срещата ще се състои на 11 януари, неделя, от 19:18 ч. в залата за пресконференции на стадион "Спартак“.



Извиняваме се за причиненото неудобство и ви благодарим за разбирането.



Очакваме ви!“, посочват от тима.

