Спартак Варна се раздели с вратар

снимка: Фейсбук, ФК Спартак Варна

23-годишният вратар Илия Шаламанов-Тренков се раздели със Спартак (Варна), обявиха от ръководството на "соколите“.



Играчът си тръгва от "Коритото“ по взаимно съгласие с ръководството.



"Благодарим на Илия за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя му в клуба. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства!



Спартак Варна", написаха от клуба във фейсбук профила на Спартак (Варна), предаде "Фокус".

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!