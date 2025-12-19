реклама

Спартак Варна се раздели с вратар

19.12.2025 / 20:38 0

снимка: Фейсбук, ФК Спартак Варна

23-годишният вратар Илия Шаламанов-Тренков се раздели със Спартак (Варна), обявиха от ръководството на "соколите“.

Играчът си тръгва от "Коритото“ по взаимно съгласие с ръководството.

"Благодарим на Илия за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя му в клуба. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства!

Спартак Варна", написаха от клуба във фейсбук профила на Спартак (Варна), предаде "Фокус".

