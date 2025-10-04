Спартак Варна спря победната серия на ЦСКА 1948

стоп кадър: Диема спорт

ЦСКА 1948 и Спартак (Варна) завършиха наравно 1:1 в интригуващ двубой от 11-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион „Витоша“. Мамаду Диало (33‘) даде преднина на „червените“ с осмия си гол от началото на сезона, а в 59-ата минута Бернардо Коуто изравни от дузпа.

Гостите със сигурност могат да бъдат доволни от този резултат, тъй като стигнаха до точката в Бистрица с единствения си точен удар в срещата. С няколко добри спасявания се отчете Максим Ковальов, който за пореден път беше на ниво, предаде sportal.bg.

Отборът на Иван Стоянов прекъсна серията си от три последователни победи, като в същото време пропусна възможността, поне временно, да оглави класирането. С равенството столичани се изравниха с лидера Левски, но по-късно днес „сините“ могат отново да дръпнат на върха, ако постигнат успех над Берое.

Варненци затвърдиха доброто си представяне, като вече не познават вкуса на загубата четири поредни мача.

В 5-ата минута Георг Стояновски получи страхотно извеждащо подаване зад гърба на "червената" защита, след което проби в наказателното поле, където беше фаулиран от Димитър Шейтанов. Главният съдия не се поколеба да посочи бялата точка, но след това дузпата беше отменена, тъй като се оказа, че нападателят на "соколите" е бил в положение на засада.

В 20-ата минута гостите не успяха да изчистят топката по най-добрия начин и тя попадна на крака на Петър Витанов, който не се поколеба да шутира от воле, но Ковальов се справи по брилянтен начин със силния удар на полузащитника.

Малко след като измина половин час от началото на мача голмайсторът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало беше оставен непокрит в непосредствена близост до вратата на Спартак и преодоля Максим Ковальов. Първоначално попадението му беше отменено заради засада, но след като ситуацията беше преразгледана с VAR се установи, че нападателят е в редовна позиция и голът беше признат - 1:0.

В добавеното време на първата част домакините имаха възможност да удвоят преднината си, но изстрелът на Фредерик Масиел от границата на наказателното поле премина покрай целта. Пред Георги Русев също се откри добър шанс, но ударът му беше твърде слаб и не затрудни противниковия страж.

В 55-ата минута "соколите" стигнаха до корнер, след като кълбото се отби в тялото на Борислав Цонев. VAR арбитрите обаче привикаха Кристиян Колев, който отсъди 11-метров наказателен удар заради игра с ръка, след като отново видя ситуацията. Бернардо Коуто се нагърби с изпълнението на дузпата и възстанови равенството с хладнокръвен изстрел в средата на вратата.

В 66-ата минута Лаша Двали стреля с глава, но топката попадна право в ръцете на Ковальов.

Четвърт час преди края на редовното време Хуанми Карион намери в наказателното поле Георги Русев, който овладя по страхотен начин, а с второто си докосване шутира, но вратарят на "сините" внимаваше и се намеси подобаващо.

В оставащото време до края на двубоя ЦСКА 1948 потърси победния гол, но Ковальов и футболистите пред него се справиха на ниво и резултатът се запази непроменен.

ЦСКА 1948 1:1 Спартак (Варна)

1:0 Мамаду Диало (33)

1:1 Бернардо Коуто (59-д)



Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 3. Хуанми Карион, 34. Петър Витанов, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 67. Фредерик Масиел, 11. Георги Русев, 93. Мамаду Диало;

Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 50. Илкер Будинов, 3. Матео Петрашило, 44. Ангел Грънчов, 2. Лукас Магджински, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 8. Даниел Иванов, 7. Бернардо Коуто, 17. Ксанди, 90. Георг Стояновски.

