Спартак Варна уреди три контроли

Булфото

Спартак намери съперници за три контроли по време на зимната подготовка. Първата проверка на „соколите“ ще е на 15 януари с Фратрия и в нея ученик ще се изправи срещу учител.

„Ученикът“ ще е наставникът на „братлетата“ Алексей Савинов, който като играч на Баку стана шампион на Азербайджан под ръководството на Гьоко Хаджиевски.

На 24 януари Спартак ще гостува на Дунав в Русе, ако няма промяна в плановете и е заминал на лагер. За 29 януари е предвиден спаринг с Миньор Перник, а през първите дни на февруари е възможна и още една проверка.

Иначе Хаджиевски ще събере футболистите за първа тренировка през следващата година между 5 и 7 януари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!