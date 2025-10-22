Спартак е в успешна серия срещу Ботев

Снимка: Диема Спорт

Спартак се намира в успешна серия срещу Ботев Пловдив в елита във Варна преди мача им в петък край морето. „Соколите“ нямат загуба повече от 31 години пред своите фенове.

За последно те изгубиха с 0:3 на 7 май 1994 година, и в последвалите 14 домакинства записаха 12 победи и 2 равенства. Спартак спечели и последните си три срещи в своя дом с 3:2, 1:0 и 2:1.

Междувременно трети играч от варненския тим отпадна от сметките на Гьоко Хаджиевски за предстоящия сблъсък. Това е левият бек Александър Георгиев, който въпреки че пребори болките и поднови тренировки, няма да бъде готов за игра.

Твърдо аут заради травми са и още двама бекове – Деян Лозев и Лукас Магджински.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!