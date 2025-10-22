Спартак е в успешна серия срещу Ботев
Снимка: Диема Спорт
Спартак се намира в успешна серия срещу Ботев Пловдив в елита във Варна преди мача им в петък край морето. „Соколите“ нямат загуба повече от 31 години пред своите фенове.
За последно те изгубиха с 0:3 на 7 май 1994 година, и в последвалите 14 домакинства записаха 12 победи и 2 равенства. Спартак спечели и последните си три срещи в своя дом с 3:2, 1:0 и 2:1.
Междувременно трети играч от варненския тим отпадна от сметките на Гьоко Хаджиевски за предстоящия сблъсък. Това е левият бек Александър Георгиев, който въпреки че пребори болките и поднови тренировки, няма да бъде готов за игра.
Твърдо аут заради травми са и още двама бекове – Деян Лозев и Лукас Магджински.
