Спартак гони първа пролетна победа

Отборът на Спартак Варна ще преследва първа пролетна победа в днешното домакинство с Монтана. Двубоят е от 24 кръг на efbet Лига започва в 13:30 часа на стадион "Спартак" и ще се ръководи от Георги Кабаков, а отговорник на ВАР ще е Валентин Железов.

"Соколите" на Гьоко Хаджиевски записаха три равенства и една загуба през тази година. Те завършиха 0:0 с Черно море, 2:2 с Локомотив София и 1:1 с Локомотив Пловдив и отстъпиха с 0:1 пред Арда.

Монтана също е без успех, но и без вкаран гол през 2026-а. Тимът падна от ЦСКА 1948, Септември и Добруджа с по 0:1 и завърши 0:0 с Ботев Пловдив.

Спартак заема 14-то място с 20 точки, а монтанци са на последното 16-о с 16 пункта.

Вероятен състав на Спартак: Максим Ковальов, Мартин Георгиев, Матео Петрашило, Ангел Грънчов, Борис Иванов, Цветослав Маринов, Дамян Йорданов, Жота Лопес, Тайлсон, Шанде, Цветелин Чунчуков.

Аут заради наказание е Димо Кръстев.

