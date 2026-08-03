Спартак грабна трите точки от Локомотив (Пловдив)

Снимки: Булфото

Спартак 1918 Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начело на варненския тим. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак 1918 Варна има вече 7 точки в актива си, колкото имат ЦСКА 1948 и ЦСКА, но "соколите" имат по-добра голова разлика, предава БТА. Локомотив Пловдив остава на осмо място с 3 точки.

Двата отбора създадоха малко чисти голови положения в мача. Първата ситуация в срещата бе още в 1-ата минута за гостите, когато Адриян Кова центрира отдясно, а Жулиен Лами засече топката на втора греда, но тя премина на сантиметри встрани от вратата.

В 8-ата минута домакините откриха резултата. При атака на Спартак 1918 Варна Дамян Йорданов пусна топката към Давид Валверде, който стреля от повече от 25 метра и вкара за 1:0. В 35-ата минута Локомотив Пловдив можеше да изравни резултата.

Севи Идриз бе изведен в добра позиция отдясно, надбяга Борис Иванов и стреля по диагонал, но топката премина на сантиметри встрани от вратата на домакините.

В 53-ата минута домакините можеха да вкарат втори гол. При контраатака на домакините Томаш Силва проби отдясно и пусна пас в наказателното поле на Локомотив Пловдив, където Антон Иванов стреля, но слабо и вратарят Боян Милосавлиевич успя да улови топката.

В 74-ата минута Бубакар Ханне бе изведен в добра позиция отдясно и стреля фалцово, но топката се отби от външната страна на гредата. В 90-ата минута Александър Александров стреля акробатично от добра позиция, но топката премина встрани от вратата на домакините.

Съставите:

Спартак: Пламен Илиев, Борис Иванов, Дамян Йорданов (57-ма мин. Самуел Майор), Жота Лопес (90+3 мин. Вашко Оливейра), Цветослав Маринов, Ангел Грънчов, Джойс Читоку, Давид Валверде, Антон Иванов (57-ма мин. Бубакар Ханне), Томаш Силва (84-ата мин. Рикардо Соуза), Георги Трифонов (57-ма мин. Цветелин Чунчуков);

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш (65-ата мин. Милан Петрович), Ефе Али, Жулиен Лами (55-ата мин. Крист Лонгвил), Ивайло Иванов (56-ата мин. Миха Търдан), Каталин Иту, Лукас Риан, Парвиз Умарбаев (74-ата мин. Александър Александров), Севи Идриз (65-ата мин. Аксел Велев), Тодор Павлов;

Редактор "Екип на Петел",

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