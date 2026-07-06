Спартак играе контрола с Несебър в сряда

Снимка: ФК Спартак

Лятната подготовка на Спартак продължава с още една контрола. "Соколите" ще приемат на свой терен Несебър.

Двубоят ще се играе в сряда - 8 юли, от 18:30 ч. на стадион "Спартак".

Очаква ни още една важна проверка по пътя към новия сезон, пишат от клуба във фейсбук страницата.

В предишната контрола спартаклии отстъпиха с минималното 0:1 на Ботев Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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