Спартак играе с Дунав в Обзор

Нигериецът Джон Емануел си тръгна от Спартак Варна. Опорният халф, който тренира десетина дни с отбора и игра през второто полувреме в спаринг с Фратрия, е решил да си търси друг отбор под наем.

Другите двама от Ботев Пловдив обаче – Таилсон и Талес да Силва, може да останат при „соколите“ като преотстъпени от „канарчетата“.

Окончателното решение за тях Гьоко Хаджиевски ще вземе след проверката с Дунав Русе, която е в събота от 14 часа в Обзор. Очаква се двамата бразилци да излязат титуляри, след като срещу Фратрия играха след почивката.

