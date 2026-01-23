Спартак излиза срещу Дунав в Каблешково

Снимка Фейсбук, Спартак

Драмата около контролата Спартак - Дунав приключи.

Тя ще се играе утре (събота) от 14 часа на стадиона в село Каблешково край Бургас, съобщиха "соколите" на официалната си страница във Фейсбук.

Припомняме, че първият вариант за мача бе Озбор, но той пропадна поради липса на вода в съблекалните на стадиона. След това се появи възможност проверката да се проведе в Несебър, но и това не се случи.

И трите предложения за мястото на спаринга са били на русенския клуб.

