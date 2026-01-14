Спартак излиза срещу Фратрия утре, предстоят още три контроли

Снимка: ФК Спартак

Спартак ще изиграе първата си контрола от зимната подготовка утре - 15 януари. Съперник ще бъде тимът на Фратрия. Срещата ще се проведе в Белослав с начален час 14 ч.

До момента са договорени още три контролни срещи, съобщават от клуба. На 24 януари "соколите" ще играят с Дунав в Русе.

Спартаклии ще излязат и срещу отбора на Тервел във Варна.

Отново в морската столица ще е и четвъртата договорена контрола - с Миньор Перник. Тя ще се състои на 31 януари.

