Спартак излиза срещу своя кошмар

Спартак Варна се намира в кошмарна серия срещу Левски в елита преди сблъсъка между двата тима в неделя в София.

Варненци нямат победа срещу своя опонент близо 27 години. За последно те надделяха на 17 октомври 1998-а с 2:1 у дома. В последвалите 23 мача „соколите“ записаха три равенства и двадесет загуби.

Левски е постигнал и седем поредни победи в последните седем двубоя в София, с голова разлика 22:1. Последната точка, която Спартак взе като гост, е в срещата на 20 април 2003 година. Тя завърши 0:0.

Левски има категорично превъзходство и в общия баланс - шестдесет победи, двадесет равенства и девет загуби, при голово съотношение 184:59.

