Спартак изплати дължимата сума на халфа Кристиан Илич

Спартак изплати дължимата сума на Кристиан Илич.

Имаме удоволствието да ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи. Това написаха във фейсбук страницата на отбора от ръководството на клуба.

Припомняме, че причината ФИФА да наложи забрана на "соколите" да картотекират нови футболисти през следващите три трансферни прозореца е спечелено дело в Световната футболна централа от Илич за 16 000 евро.

Задълженията към хърватския халф са от старото ръководство през сезон 2024/2025.

Новите шефове на Спартак, които бяха избрани на Общото събрание на 6 юли, са предложили споразумение на Илич. Той обаче не го е приел и е осъдил клуба.

Скоро ще бъдат обявени и новите попълнения на Спартак, допълват от ръководството на клуба.

