Спартак може бързо да се изправи

Редактор: Недко Петров

Снимка Булфото

Откакто започна да побеждава през тази кампания в елита, Спартак изигра най-слабия си мач в Добрич и заслужено отстъпи пред Добруджа.

Разбира се, в тази група всеки губи, и бе въпрос на време успешната серия от шест поредни мача без загуба на „соколите“ да свърши.

В рамките на нормалното и допустимото е, и те понякога да нямат ден и да не им спори, както другите отбори, а и не бива да забравяме къде беше Спартак през юни и къде се намира сега.

Като цяло обаче не толкова поражението, колкото игровата безпомощност на Спартак буди недоумение, след като в последните срещи демонстрираше грамотен футбол и постоянство.

В Добрич обаче варненци дадоха инициативата на домакините още от първата минута и нито веднъж в хода на срещата не успяха да ги притиснат сериозно и да ги подложат на изпитание.

Халфовете на Спартак така и не успяха да разиграват и да задържат топката, с което да убиват темпото и да притъпят натиска на съперника, и са изграждат перспективни атаки.

Напред подопечните на Гьоко Хаджиевски създадоха твърде малко, или по-точно не създадоха голово положение, а в защитен аспект не се позиционираха правилно и след като линиите много често не бяха близко една до друга, оставяха големи пространства.

Така позволяваха на добричлии необезпокоявани да стигат бързо и лесно до наказателното поле, и да отправят много удари към вратата. За щастие на гостите повечето от тях бяха неточни, но два все пак поразиха целта и материализираха превъзходството на Добруджа.

Обновеният тим на Спартак обаче ще премине и през такива мачове, докато израства. Мачове, от които играчи и треньори могат да си направят изводи и извлекат поуки, за да не се отклоняват от верния футболния път.

А и хубавото на футбола е, че още следващия мач ти дава възможност да се поправиш. За Спартак той идва още в петък и „соколите“ ще могат да покажат реакция срещу Септември.

Да покажат, че след падането са способни да се изправят бързо и да продължат напред.

