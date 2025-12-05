Спартак може да прекъсне кошмарна серия

Снимка Булфото

Гьоко Хаджиевски може да влезе в историята на Спартак Варна, ако в неделя успее да прекъсне кошмарната серия на отбора срещу Левски.

„Соколите“ са без победа в елита срещу „сините“ от 27 години, като в последните 24 мача записаха 21 поражения и 3 равенства.

Две от равенствата – 2:2 и 0:0 са в последните две срещи във Варна, а третото – 0:0, е през пролетта на 2003 година в столицата.

До момента през тази кампания Спартак с Гьоко Хаджиевски начело успя да завърши наравно – 1:1, с втория, третия и четвъртия във временното класиране, при това като гост.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!