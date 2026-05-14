Спартак може да се спаси директно при две победи

Добри новини за "соколите" дойдоха от столичния квартал "Надежда".

Локомотив (София) и борещият се за оцеляване Берое завършиха 1:1 в мач от петия плейофен кръг в долната осмица на efbet Лига. Аларкон даде аванс на заралии в 16-ата минута, а Бидунга изравни в 51-ата минута. В добавеното време на мача Кацаров от домакините бе изгонен заради груб фал срещу Ферер.

Този резултат е страхотен за Спартак Варна. В момента Берое е 12-и с 34 точки, следван от Септември - 32, Спартак - 31, Добруджа - 30 и изпадналия вече Монтана с 23.

В следващия кръг Спартак гостува на Монтана, Берое приема Септември, а Добруджа - Ботев Враца. В последния кръг "соколите" са домакин на Локомотив София, Берое гостува на Ботев във Враца, а Септември и Добруджа играят в София.

Елементарните сметки показват, че ако Спартак вземе две победи, ще се спаси директно или ще играе бараж за оцеляване с втория от Втора Лига, в който ще е домакин.

