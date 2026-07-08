Спартак направи равен срещу аматьори в своя дом

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

ФК Спартак Варна завърши 1:1 срещу Несебър в поредната си контролна среща от лятната подготовка, пише на страницата на "соколите" във Фейсбук.

Старши треньорът Гьоко Хаджиевски започна двубоя на стадион "Спартак" с експериментален състав, изграден почти изцяло от новите попълнения. Именно този състав остана на терена през по-голямата част от срещата, като „соколите“ контролираха играта и имаха инициативата в големи периоди от мача.

Единственото попадение за Спартак реализира новото попълнение Антон Иванов в 22-ата минута.

През втората част наставникът даде шанс за изява на всички налични футболисти, като основната цел бе натрупване на игрови ритъм и обиграване на състава преди началото на новия сезон.

Подготовката на Спартак Варна продължава с последната контролна среща преди старта на шампионата, която ще бъде срещу Добруджа в събота от 18:30 часа на стадион "Спартак".

Стартовият състав на Спартак: Педро Виктор, Давид Валверде, Джонатан Хуртадо, Егор Романюк, Закария Тиндано, Рикардо Соуса, Цветомир Маринов, Антон Иванов, Педро Буа, Анхел Гомеш, Георги Трифонов (Валентин Димитров, Деян Лозев, Ангел Грънчов, Дамян Георгиев, Даниел Павлов, Томаш Силва, Борис Иванов, Вашко Оливейра, Жота Лопес, Цветелин Чунчуков)

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!