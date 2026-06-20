Спартак обяви четири контроли между 27 юни и 11 юли

Снимка: ФК Спартак

ФК Спартак Варна продължава подготовката си за сезон 2026/2027. От клуба обявиха четири контролни срещи в периода от 27 юни до 11 юли в рамките на лятната си подготовка преди началото на новия шампионат.

на 27-и „соколите“ ще се изправят срещу Дунав Русе. За 4 юли е планиран спарингът с Ботев Пловдив.

Четири дни по-късно спартаклии ще премерят сили с Несебър. Контролата с Добруджа е предвидена на 11 юли.

Допълнително от клуба ще обявят началните часове и местата на провеждане на срещите.

Контролни срещи:

27.06.2026 | Дунав Русе

04.07.2026 | Ботев Пловдив

08.07.2026 | Несебър

11.07.2026 | Добруджа

Редактор "Екип на Петел",

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