Спартак обяви раздяла с трима

"Соколите" се разделиха с трима.

Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно.

Ръководството на клуба благодари на тримата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак.

Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера, написаха на страницата на Спартак във Фейсбук.

Левият краен защитник Борис Иванов пък бе обявен за третото ново попълнение в зимната селекция на "соколите". Той идва от Пирин Благоевград.

Борис е на 24 години, висок 1,86 м. Последователно е играл за Струмска слава, ЦСКА 1948, Литекс, Добруджа и Пирин.

