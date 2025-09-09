Спартак обяви трима нови и приключи селекцията

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

"Соколите" привлякоха трима нови и затвориха лятната селекция. Трите попълнения са нападателят Георг Стояновски и защитниците Лукас Магджински и Тиерно Милимоно.

Ето какво написаха от Спартак на страницата си във Фейсбук:

Спартак Варна има удоволствието да обяви три нови попълнения. Финализирахме контрактите на следните футболисти:

Георг Стояновски - младият 21 годишен северномакедонски нападател се отличава с ръста си от 1.87, скоростта, техниката и погледа си върху играта. В Северна Македония е играл за Вардар, Тетекс, Работнички, Шкупи, а в Обединените арабски емирства за Хата клуб. В младежките си години е определян като един от най-обещаващите таланти на северномакедонския футбол, с мачове и голове в елита на страната. Национал на Северна Македония в юношеските гарнитури.

Лукас Магджински - 19 годишният защитник играе като централен защитник и ляв бек. Висок 1,90, силен ляв крак, младият играч е бил част от школите на ФК Загреб и ФК Лучко. Талантът му е забелязан и печели стипендия в академията на ФК Рудеш. Отличава се с добра физика, интелигентно пласиране и здрава игра.

Тиерно Милимоно - мадагаскарецът, който има и френски паспорт, е бил част от академиите на Ница, Марсилия и Сошо. В професионалният футбол има престои във Франция, Люксембург и Кипър. Тиерно играе на позициите ляв бек и опорен халф. Висок 1,82, 23 годишен, с отлична техника и скорост, способен да внесе интересни елементи в играта на левия фланг. През 2024 година дебютира за националния отбор на Мадагаскар.

Нямаме търпение да видим новите момчета в игра. Надяваме се всички те да допринесат за добрите резултати, които ни предстоят.

С това трансферната политика на клуба ни завършва на този етап.

