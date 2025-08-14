Спартак отговори на Черно море за билетите

Снимка Фейсбук

След като феновете на Черно море поискаха повече билети за дербито на Варна, отговорът на Спартак не закъсня.

На страницата си във Фейсбук от Трибуна Соколъ обясниха защо няма да отпуснат нови входни талони на местния противник, освен полагащите им се 1300.

Ето какво написаха от Трибуна Соколъ:

Соколи, чухме заплахите относно билетите за гостите.

Да уточним нещо – ръководството на Спартак Варна е отпуснало точно толкова билета, колкото бяха дадени на нас на стадион „Тича“. Така че не виждаме абсолютно никаква причина за тази изкуствено създавана драма. При нас над 200–300 души останаха отвън и никой не направи компромис, за да ги пусне!

А сега за „заплахите“ – обръщаме се директно към НФК Черно море:

Кого плашите бре, пилци?

Където искате да оставате отвън – там можем да дойдем.

Даже, ако искате елате от горната страна на булеварда. С най-голямо удоволствие ще ви посрещнем!

