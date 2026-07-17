Спартак откри сезона с гол от центъра, но изпусна победата

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Спартак и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в драматичен първи мач от новия сезон в efbet Лига, игран на стадион "Спартак" във Варна.

Резултатът бе открит от домакините в 13-ата минута от Георг Стояновски, а дебютиралият Джоуи Шитоку удови малко преди почивката. Мамаду Диало намали в самото начало на втората част от дузпа, а Федерик Масиел изравни в 77-ата минута.

След равностойно начало в първите минути резултатът бе открит от домакините по много куриозен начин. Стояновски получи подарък от Егор Пархоменко, видя, че Петър Маринов не е добре ориентиран и пробва да го изненада от центъра. Ударът не бе особено качествен и не би трябвало да затрудни вратар в подобна ситуация, но стражът на гостите не успя да се справи и допусна топката в мрежата.

Малко по-късно "соколите" можеха да удвоят преднината си, но удар с глава на Жоао Лопеш се спря в гредата. ЦСКА 1948 пък отговори с пропуски на Мамаду Диало и Хосе Мартинес.

Минута преди почивката варненци стигнаха до второ попадение. Ахмед Ахмедов се пребори за една топка в половината на "червените" и продължи към Стояновски, който пък изведе Шитоку на отлична позиция. Бранителят с бомбен шут не остави шансове на Маринов – 2:2.

В началото на втората част гостите успяха да намалят резултата. Хосе Мартинес изпревари Шитоку за една топка в наказателното поле и защитникът го изрита. След преглед от ВАР съдията посочи бялата точка, а Диало хладнокръвно реализира за 2:1.

Гостите поеха инициативата след гола и стигнаха до няколко добри ситуации, които обаче не успяха да превърнат в изравнително попадение. Домакините пък действаха опасно на контраатака.

В 77-ата минута все пак ЦСКА 1948 стигна до изравняването. Борислав Цонев намери на границата на наказателното поле Диало, който пък подаде на Федерик Масиел и той с външен фалц прати кълбото в долния ъгъл на Пламен Илиев.

Пет минути преди края на мача гол за гостите бе отменен след продължително преглеждане от ВАР. При едно центриране топката от Мартинес бе подадена към Диало, който не успя да реализира, но при добавката първият прати топката в мрежата за 2:3. След преглед обаче се оказа, че мавританецът е бил в минимална засада.

Състави

СПАРТАК (ВАРНА): 23 П.Иванов, 4. Б.Иванов, 8. Йорданов (79 – Бубакар Хане), 10. Лопес (69 – Рикардо Лопес), 17. Маринов, 20. Лозев, 44. Грънчов, 45 Шитоку, 82. Силва (69 – Давид Валверде), 70. Ахмедов (79 – Цветелин Чунчуков), 90. Стояновски

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 3. Двали, 6. Пархоменко, 22. Гашевич, 23. Кребс, 33. Куеяр, 11. Русев, 19. Бойчев, 17. Мартинес, 93. Диало

Редактор "Екип на Петел",

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