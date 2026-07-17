Спартак открива сезона с химна на България и минута мълчание

Снимка Фейсбук, Спартак

"Соколите" откриват новия сезон с химна на Република България и едноминутно мълчание.

Уважаеми привърженици, Преди началото на днешната среща от първия кръг на efbet Лига ще бъдат проведени няколко специални церемонии, написаха на страницата на Спартак във Фейсбук.

По инициатива на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига двубоят ще започне с изпълнение на националния химн на Република България – символ на уважение към страната и официалния старт на новия футболен сезон.

Преди първия съдийски сигнал ще бъде запазена минута мълчание в памет на двете деца от школата на ПФК Славия, загинали трагично при тежка катастрофа.

Като част от организацията на днешната среща ще бъде проведена и благотворителна инициатива в подкрепа на Натали-Ирен Демирева – дъщеря на заместник-председателя на Управителния съвет на ФК Спартак Варна Мартен Демирев.

Футболистите на двата отбора ще излязат на терена със специални тениски в подкрепа на каузата, а по време на двубоя LED рекламите на стадиона ще насочват към дарителската кампания.

Напомняме, че дарителски билети за каузата ще бъдат налични във фен магазина и на касите на стадиона, като всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението на Натали-Ирен.

Нека заедно отдадем заслужена почит, подкрепим една важна кауза и дадем силен старт на новия сезон, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

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